В Одессе мужчина ножом ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщили в Одесском областном военкомате.

© Global look

В сообщении говорится, что «общая группа оповещения» остановила мужчину для проверки его военно-учетных документов. При этом, как заявили в ТЦК, он напал на патруль военкомата с ножом, передает РИА «Новости».

Один из военных «получил ранения». Нападавший, использовав замешательство военных, сумел скрыться. Пострадавший военнослужащий был госпитализирован, говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу также сообщалось, что в Одессе сотрудники полиции и ТЦК задержали бывшего охранника предпринимателя, который ранее рассказал о коррупции в СБУ и связях с Владимир Зеленским. В центре Одессы восемь сотрудников военкомата задержали мужчину в шортах и тапочках и увезли его, несмотря на сопротивление прохожих.