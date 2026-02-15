Экс-премьер Украины подвел итоги переговоров России и США

За последние полгода США стали лучше понимать предлагаемые Россией условия мирного соглашения по Украине. Такие итоги переговоров Москвы и Вашингтона подвел бывший премьер-министр Украины в интервью URA.RU.

© Lenta.ru

«На мой взгляд, американцы стали лучше понимать условия, необходимые для заключения мирного договора, которые выставляет Россия. Поэтому говорить, что за эти полгода ничего не изменилось, что без толку встречались, конечно, нельзя», — сказал он.

По его словам, на встрече в Анкоридже президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу «хватило пары часов» для составления основ будущего мирного соглашения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.