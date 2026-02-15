В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности произошедшего не уточняются. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

9 февраля на Украине произошли взрывы в Одессе и Конотопе. Воздушная тревога действовала в Сумской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях. На этом фоне одесские паблики сообщили о взрывах и пожаре в городе после налета беспилотников.

В январе глава военной администрации Одессы Сергей Лысак сообщил, что в результате ночных ударов повреждения получил объект инфраструктуры в городе. Подробности о характере повреждений и масштабах ущерба не уточнялись.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.