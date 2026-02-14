Глава МИД Польши назвал главный вопрос в конфликте на Украине

Исход конфликта на Украине зависит не от переговоров, а от того, «кто сломается первым». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует The Guardian.

© Global look

Как утверждает Сикорский, российский президент Владимир Путин хочет мира на условиях капитуляции Киева. По его словам, Москва якобы не готова терпеть Украину как «отдельную нацию со своей историей и интересами».

«Вопрос в этой войне: кто первым сломается?» — считает министр.

Ранее Сикорский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку финансирует Киев. Кроме того, он усомнился в праве США на ведущую роль в мирном процессе.