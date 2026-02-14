Настоящая угроза для Венгрии - это не Россия, а Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан в ежегодном обращении к нации.

По его словам, надо привыкать к мысли, что те, кто любит свободу, должны бояться не Востока, а Брюсселя. Страх перед президентом России Владимиром Путиным примитивен и несерьезен. Брюссель, однако, является ощутимой реальностью и источником непосредственной опасности.

"Это горькая правда и мы ее не потерпим", - цитирует премьер-министр АР.

Орбан также пообещал добиваться освобождения Венгрии от организаций, которые нарушают суверенитет страны, в случае победы его партии в пятый раз подряд на выборах.