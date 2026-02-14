Глава МИД Польши пожаловался на забор ценой в 1 млрд евро

Содержание «прекрасного» забора, построенного поляками на границе с Белоруссией, слишком дорого обходится Варшаве. Это признал глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

Сикорский упомянул о польской эпопее с 200-километровым забором на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы потратили почти миллиард евро на строительство большого прекрасного забора на нашей границе с Белоруссией... Так что нам всё это дорого обходится», — сказал Сикорский.

Он также обвинил власти Белоруссии в намеренной организации потоков мигрантов в Польшу. Доказательств Сикорский не представил.

Польша ранее построила масштабное заграждение на границе с Белоруссией. По данным Варшавы, длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров.

Ранее Сикорский разозлил американского миллиардера Илона Маска. Бизнесмен обозвал польского министра «пускающим слюни имбецилом».