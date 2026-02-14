Комика Сабурова внесли в базу данных «Миротворца»*

Казахстанский комик Нурлан Сабуров был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны.

© YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Кроме того, Служба безопасности Украины завела в отношении него уголовное дело после сообщений о его помощи российским бойцам, передает РИА Новости.

Казахстанскому комику закрыли въезд в Россию еще 30 января 2026 года. Такое решение связано с критикой СВО, нарушением миграционного и налогового законодательства. Чем известен Сабуров — в материале «Вечерней Москвы».

8 февраля Нурлан Сабуров впервые вышел на связь после инцидента. Он выразил благодарность стране, в которой смог состояться как артист и обрел широкую многонациональную аудиторию.

Комитет национальной безопасности Казахстана может проверить Нурлана Сабурова по статье о наемничестве. Поводом стала появившаяся в Сети информация о том, что комик якобы помогал военным Вооруженных сил России и закупал для них технику.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.