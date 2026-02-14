Зеленский рассказал о предложенных США гарантиях безопасности

Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вел канал его офиса на Youtube.

Однако, украинская сторона рассчитывает увеличить предлагаемый Белым домом срок до 30 или 50 лет. По словам Зеленского, все зависит от позиции администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее он заявил, что Киев будет готов подписывать соглашение о прекращении боевых действий только после подписания документа о четких гарантиях Украине. В противном случае, подчеркнул Зеленский, договоренности о мире могут оказаться временными.

Кроме того, украинский лидер заявил, что президентские выборы пройдут при условии прекращения огня на два месяца. Он выразил уверенность, что Трамп может обеспечить договоренность об этом, надавив на президента России Владимира Путина.