Сикорский усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США больше не должны автоматически играть ведущую роль в переговорах по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

«Для Соединённых Штатов было естественно играть ведущую роль в этих переговорах, когда США оказывали основную военную помощь… Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сикорский отметил, что Европа покупает американское оружие для передачи Киеву, тогда как в США, по его словам, новые поставки не утверждаются.

«Если мы платим… тогда мы заслуживаем места за столом переговоров», — добавил министр.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Европа не должна оставаться сторонним наблюдателем в вопросе урегулирования конфликта.

Также госсекретарь США Марко Рубио говорил о намерении продолжать работу по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.