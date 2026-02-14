Премьера Дании спросили о стоимости Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности уклончиво ответила на вопрос о стоимости Гренландии, пишет РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с 13 по 15 февраля. Журналисты попросили главу кабмина раскрыть, может ли она оценить стоимость острова.

«Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?», — поинтересовалась у репортеров Фредериксен.

Премьер подчеркнула, что Дания придерживается основных демократических ценностей и принципов.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов сообщил, что Гренландия выглядит для США идеальным источником природных богатств.

Вместе с тем, заметил аналитик, обладание островом сулит американской экономике массу проблем: дальнейшее ухудшение торгового партнерства с Европой, падение имиджа доллара в мире, возможен также подрыв спроса на долговые ценные бумаги.