Зеленский признал, что на Украине нет ни одной неповрежденной электростанции

На Украине на сегодняшний день нет ни одной электростанции без повреждений. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"На Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции", - сказал он (цитата по ТАСС).

"Ни одной", - особо подчеркнул Зеленский.

Напомним, электричество на Украине периодически пропадает почти по всей стране. Блэкауты часто случаются и в самом Киеве. С проблемами нехватки электричества страна столкнулась с конца 2025 года после серьезных повреждений объектов энергетики.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко несколько раз даже призывал киевлян покинуть город.