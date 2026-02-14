Китай обратился с призывом к Европе по поводу переговоров по Украине

Европа не должна оставаться сторонним наблюдателем в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт РИА Новости.

© Global look

«Европа не должна наблюдать со стороны», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования кризиса.

Ван И напомнил, что год назад в Мюнхене обсуждались возможности взаимодействия США и России, тогда как Европа, по его словам, оказалась в стороне.

«Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом», — добавил министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о рисках для Европы в контексте внешней политики.