В Мюнхене проходят крупные протесты против поставок оружия Украине

В центре Мюнхена начались акции протеста против поставок оружия Киеву и в поддержку мирного урегулирования конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из демонстраций проходит на площади Одеонсплац, еще одна запланирована на Карлсплац. Участники выходят с флагами с изображением голубя мира. Кроме того, люди несут плакаты с надписями: "У нас есть деньги на войны, но мы не можем прокормить бедных в собственной стране", "Нет этой безумной политике", "Если все зайдет далеко, то они отправят на войну ваших детей, а не своих собственных".

На Одеонсплац установлены палатки, где продаются футболки с лозунгами антивоенного содержания и различная атрибутика. Акция проходит под девизом: "Творите мир! Нет Мюнхенской конференции войны".

В различных мероприятиях в Мюнхене могут принять участие около 100 тысяч человек.