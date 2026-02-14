США изучили вызывающее «гаванский синдром» устройство

Группа американских военных изучила в Норвегии таинственное устройство, вызывающее похожие на «гаванский синдром» симптомы, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Проявления гаванского синдрома — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 году.

По данным газеты, аппарат был изобретен в 2024 году. Норвежский исследователь создал устройство с тем, чтобы опровергнуть теорию о том, что импульсное энергетическое оружие может наносить ущерб человеческому мозгу.

Созданный прибор ученый протестировал на себе. В результате, ему удалось не опровергнуть, а подтвердить теорию, заметили журналисты. У мужчины развились неврологические симптомы, похожие на случаи «гаванского синдрома».

Информацию об испытаниях получили военные США. Пентагон заинтересовался прибором и направил в Норвегию делегацию, состоящую из официальных лиц и представителей спецслужб.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что при захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года значительное роль сыграло некое секретное оружие.

Глава США отметил, что «Дезориентатор» (Трамп также назвал оружие «Дискомбобулятором») сделал системы противника неработоспособными. Он уточнил, что у венесуэльцев были российские и китайские ракеты ПВО, но ни одна их них не сработала.

По словам оставшегося в живых охранника Мадуро, американская сторона при нападении применила неизвестное оружие.

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — заметил очевидец.

Бывший охранник заметил, что у всех бойцов пошла кровь из носа, некоторых даже рвало кровью. Он добавил, что все упали на землю и не могли даже пошевелиться.