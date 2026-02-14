Началась очередная встреча Зеленского и Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали встречу в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности с участием НАТО и европейских лидеров.

Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram.

«В очередной раз главы государств общаются на английском, хотя оба в совершенстве владеют русским», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Алиев и Зеленский встречались в октябре 2025 года. Уточнялось, что главы государств провели переговоры на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Президент Украины, в частности, поблагодарил азербайджанского коллегу за гуманитарную помощь Киеву. Также лидеры стран обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

Также президенты Украины и Азербайджане проводили совместную встречу в январе 2025 года в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Зеленский и Алиев, среди прочего, обсуждали связи их стран в разных сферах.