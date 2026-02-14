Зеленский рассказал о сигналах от Трампа

Перед предстоящим раундом переговоров в Женеве лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посылает определенные сигналы Киеву. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

На вопрос экспертов о том, ощущает ли он давление после недавних заявлений Трампа, Зеленский ответил: "Немного. Я осознаю, что это делается для формирования определенной атмосферы перед встречей в Швейцарии". Его слова транслировались на YouTube-канале мероприятия.

Ранее глава украинского государства также отметил, что в ходе переговоров Вашингтон поднимает вопрос о возможных уступках со стороны Киева. В свою очередь, Трамп посоветовал Зеленскому действовать оперативно, чтобы не упустить возможность достижения соглашения по украинскому вопросу.