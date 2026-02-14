Представитель финской политической партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба, заявившего о стратегической неудаче России.

В соцсети X Мема прокомментировал заявление Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Россия якобы «потерпела стратегическую неудачу» на Украине.

Мема заявил, что Стубб забыл о том, что его избрали для защиты интересов Финляндии. Сейчас Стубба просто используют в своих интересах те, кому выгоден украинский конфликт.

«Это еще больше вредит национальным интересам Финляндии», — написал Мема.

Накануне стало известно о широком наступлении ВС РФ на добровольском направлении в ДНР.