Премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, по сути, выступил с прямым призывом к подготовке к противостоянию с Россией, которую он, как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвал "агрессором". Для Стармера Украина остается инструментом ведения войны, которую надо продолжать накачивать оружием.

Начал он свою речь с призыва к собственным гражданам, которые не должны "считать войну чем-то отдаленным".

"Сегодня мы чувствуем, что под угрозой сам фундамент нашего существования", - заявил Стармер.

И это при том, что президент России Владимир Путин неоднократно пояснял, что любой здравомыслящий человек понимает: "У России никогда не было, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать". Чего еще можно было ожидать от "самого непопулярного премьера-министра Британии"?

На этом он не остановился. Стармер указал, что якобы Москва одновременно является "и военным агрессором, и гибридным противником, и разрушителем европейской демократии". Он даже не постеснялся обвинить Россию в росте цен на континенте.

Однако, по словам британского премьера, Лондон не стремится к конфликту и хочет "прочного мира и стратегической стабильности". Но и тут оговорка. Мир возможен не за счет переговоров и поиска компромисса, а за счет наращивания военной мощи.

"Мы должны усиливать нашу военную силу, чтобы сдержать агрессию. И если потребуется, мы должны быть готовы сражаться", - уточнил Стармер.

Самый "быстрый способ закончить войну", по версии Стармера, - это давление на Россию до тех пор, пока она не согласится на условия Запада. Более того, он заявил, что нельзя соглашаться с условиями, которые выдвигает российская сторона на переговорах. Только вот европейцев ни в каком виде до этих переговоров не допускают.

Уделил британский премьер внимание и самостоятельности Европы. При этом прямо признал, что без США она не справится. Вашингтон, по его словам, остается ключевым союзником, и вклад США в безопасность Европы за последние 80 лет - "беспрецедентен".

Отдельный блок выступления был посвящен НАТО. Стармер говорил об альянсе с уважением, напоминания, что НАТО сумела объединить континент после веков войн.

"Если потребуется, Британия придет вам на помощь", - добавил он, призвав укреплять альянс именно через рост военных расходов.

Делая громкие заявления о мире и стабильности, Европа и Британия делают ставку на продолжение конфликта, убеждая собственное население, что другого пути нет. Чем чаще звучат слова о мире, тем понятнее становится, что готовятся вовсе не к переговорам, а к затяжному противостоянию, в котором Россия - "источник всех угроз", а оружие - главный инструмент политики.