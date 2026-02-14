Орбан ответил Зеленскому на слова о его животе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на дерзкий комментарий украинского лидера Владимира Зеленского о его внешности. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Дорогой Владимир, спасибо вам за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это в значительной степени поможет венграм более четко видеть ситуацию», — говорится в публикации.

Орбан напомнил Зеленскому, что дискуссия на Мюнхенской конференции по безопасности была посвящена будущему Венгрии, Украины и Европы, а не лично венгерскому премьеру. Он подчеркнул, что именно поэтому Киев не станет членом Европейского союза.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал внешний вид Виктора Орбана. Он язвительно высказался о животе премьер-министра Венгрии.