Весной 2022 года Киев и президент Молдавии Майя Санду вели переговоры о способах оказания давления на Приднестровье.

Об этом заявил экс-президент Молдавии и глава оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в интервью РИА Новости.

«Весной 2022 года, по моей информации, обсуждались варианты давления на Приднестровье. Украинская сторона тогда рассматривала возможность участия, если бы Молдова сама обратилась с такой просьбой», — сказал политик.

По его словам, молдавское руководство в конечном итоге не поддержало эту инициативу.

Додон подчеркнул, что данный факт демонстрирует, насколько рискованными могли быть подобные действия для обеспечения безопасности во всем регионе.

Приднестровье, где в настоящее время проводится миротворческая миссия с участием российских военнослужащих, фактически стало неподконтрольным Кишиневу в начале 1990-х годов. Несмотря на многочисленные переговоры, проводимые в различных форматах, включая участие России, Украины и ОБСЕ, политическое урегулирование конфликта до сих пор не достигнуто.