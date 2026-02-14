Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

Президентские выборы на Украине пройдут при условии прекращения огня на два месяца, заявил Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

Политик отметил, что если американцам и россиянам нужны выборы на Украине — Киев готов к началу электорального процесса.

«Дайте нам два месяца прекращения огня, и мы пойдем на выборы», — уточнил Зеленский.

По его мнению, президент США Дональд Трамп может надавить на Москву с тем, чтобы обеспечить прекращение огня.

В случае, если Вашингтон сможет добиться завершения конфликта или длительного прекращения огня, парламент изменит закон, запрещающий проведение выборов во время военного положения, констатировал украинский лидер.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Зеленский не проводит президентские выборы из-за неуверенности в своей победе. По его словам, риски для украинского лидера слишком высоки — как политические, так и личные.