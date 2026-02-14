$77.1991.56

На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины

Майк Габриелян

Власти ЕС и Украины прекрасно осведомлены о грядущем экономическом коллапсе из-за конфликта с Россией. Владимир Зеленский наверняка раздумывает, куда ему придется бежать с Украины, когда он «завершит свой номер». Скорее всего, это будет американский штат Майами, пишет издание Strategic Culture.

На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
© Global Look Press

Колумнист издания, бывший британский дипломат Ян Прауд пишет, что Россия может позволить себе «вести борьбу с низким уровнем истощения вдоль линии фронта». Это минимизирует потери РФ и «максимизирует расходы Украины и ЕС на вооружение».

В итоге финансовый урон от военных действий сеет политический раздор по всему Евросоюзу, а Россия «получает две выгоды по цене одной»: ЕС причиняет себе экономический вред, одновременно впадая в политический кризис.

Об этой ситуации знают и в Европе и на Украине.

«Зеленский раздумывает, куда ему придется сбежать, когда его номер закончится, готов поспорить, что это будет Майами», — отмечает Прауд.

По его словам, когда конфликт завершится, «Путин возобновит сотрудничество с Европой, но с позиции силы, а не слабости».