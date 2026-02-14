Власти ЕС и Украины прекрасно осведомлены о грядущем экономическом коллапсе из-за конфликта с Россией. Владимир Зеленский наверняка раздумывает, куда ему придется бежать с Украины, когда он «завершит свой номер». Скорее всего, это будет американский штат Майами, пишет издание Strategic Culture.

Колумнист издания, бывший британский дипломат Ян Прауд пишет, что Россия может позволить себе «вести борьбу с низким уровнем истощения вдоль линии фронта». Это минимизирует потери РФ и «максимизирует расходы Украины и ЕС на вооружение».

В итоге финансовый урон от военных действий сеет политический раздор по всему Евросоюзу, а Россия «получает две выгоды по цене одной»: ЕС причиняет себе экономический вред, одновременно впадая в политический кризис.

Об этой ситуации знают и в Европе и на Украине.

«Зеленский раздумывает, куда ему придется сбежать, когда его номер закончится, готов поспорить, что это будет Майами», — отмечает Прауд.

По его словам, когда конфликт завершится, «Путин возобновит сотрудничество с Европой, но с позиции силы, а не слабости».