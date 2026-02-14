Мелони выбрала Африку вместо Мюнхенской конференции

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предпочла африканскую встречу Мюнхенской конференции по безопасности. Как пишет газета La Repubblica, она не в первый год пропускает это мероприятие, и сейчас она это сделала, чтобы избежать столкновения с США на фоне общего охлаждения трансатлантических отношений.

Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, выбрав вместо этого поездку в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для участия в заседании ассамблеи Африканского союза, передает ТАСС. Как сообщает La Repubblica, это уже не первый раз, когда Мелони пропускает мюнхенское мероприятие, однако на этот раз ее решение связано с желанием избежать открытого конфликта с США на фоне напряженности в отношениях между Европой и Вашингтоном.

Издание отмечает: «Пока ведущие европейские лидеры континента обсуждают Украину и накалившиеся отношения США и ЕС, глава итальянского правительства удаляется от баварского саммита на 7 тыс. км, в Аддис-Абебу». По данным журналистов, Мелони была приглашена организаторами конференции и могла бы выступить сразу после канцлера Германии Фридриха Мерца.

Материал La Repubblica подчеркивает, что отказ Мелони от участия позволяет ей дистанцироваться от дискуссий, вызванных недавними заявлениями Мерца о расколе между Европой и США. В то же время итальянский премьер, напротив, постоянно подчеркивает «единство Запада».

Комментируя ситуацию из Эфиопии, Мелони согласилась с мнением Мерца о необходимости большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности. Она заявила: «Но мы должны работать над большей интеграцией между Европой и США, основываясь на том, что нас объединяет. Но это не означает, что Европа не должна возвращать себе роль серьезного геополитического игрока».

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что встреча с Марко Рубио в Мюнхене была конструктивной.