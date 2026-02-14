Евродепутат раскрыл, почему Трамп будет давить на Зеленского

Президент США Дональд Трамп будет все больше давить на Владимира Зеленского, чтобы тот заключил сделку по украинскому урегулированию. Это связано с внутренними проблемами и грядущими выборами в США. Так считает евродепутат от Бельгии Руди Кеннес, сообщает РИА Новости.

Кеннес прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией.

Евродепутат уверен, что Трамп будет уделять все больше внимания внутренней политике, а не внешней.

«Совершенно ясно, что Трампу больше нет дела до Европы и уже даже до Украины, ведь у него возникают внутренние проблемы. Все, что он сейчас делает, связано с промежуточными выборами в США», — заявил Кеннес.

По его словам, американский лидер рискует проиграть на выборах, если не будет решать задачи, ориентированные на американскую общественность. Поэтому давление на Зеленского со стороны Трампа будет постоянно возрастать, «это совершенно очевидно», заключил еводепутат.

Накануне Трап заявил, что Зеленский «должен двигаться» к подписанию мира на Украине.