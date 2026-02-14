В Европе остались недовольны речью Рубио в Мюнхене

Европейские страны недовольны пафосным выступлением госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванного немецкого дипломата.

По данным газеты, Рубио высказался о гипотетическом «конце американской эры». Он отверг заявления о конце эпохи доминирования США, но признал, что многие говорят об этом.

Также госсекретарь жестко высказался об идее мира без границ. По его словам, эта инициатива игнорировала человеческую природу и уроки многолетней истории человечества.

Рубио назвал хорошую и плохую новости в контексте урегулирования на Украине

Источник заметил, что ряд участников конференции отнесся весьма прохладно к заявлению американской стороны.

«Это не тот ответ, который мы искали», — пояснил собеседник газеты.

По оценке источника, слова Рубио были преимущественно направлены на американскую внутреннюю аудиторию.