В Киеве назвали число многоэтажек, остающихся без отопления третьи сутки подряд

В Киеве третьи сутки подряд отсутствует отопление в 2,2 тыс. многоквартирных домов после повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, 12 февраля теплоснабжение было отключено в 2,6 тыс. домов в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. На данный момент подачу тепла удалось восстановить лишь в 400 из них, отметил Кличко.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре. Он назвал ситуацию в столице сложной, отметив, что множество зданий остаются без теплоснабжения.

В ходе ночной атаки была повреждена крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о значительных разрушениях. На данный момент на месте происшествия ведется разбор завалов. В ДТЭК заявили, что ремонт подстанции займет много времени, однако точных сроков называть не стали.