Граждане Венгрии платят за коммунальные услуги в пять раз меньше, чем жители остальных стран ЕС. Это происходит благодаря тому, что власти отстояли поставки энергоносителей из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

В субботу Орбан публично подвел итоги минувшего года для Венгрии. Он отметил, что в 2025-м договорился с президентами США, России и Турции о том, что Будапешт продолжит покупать нефть и газ по низким ценам.

«Больше нефти, больше газа, будет строиться АЭС "Пакш-2". Будет достаточно энергии для экономического развития и реальной экономики», — отметил венгерский премьер.

Он добавил, что граждане других стран ЕС платят за коммунальные услуги в пять раз больше, поскольку их правительства в угоду политике отказались от энергетического сотрудничества с Россией.

Накануне госсекретарь США Марк Рубио заявил, что обсудит с руководством Венгрии отказ от российских энергоресурсов.