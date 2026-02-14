Зеленский нахамил Орбану на конференции в Мюнхене

Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, пишет РИА Новости в субботу.

Стало известно, что Зеленский заявил, что Орбан думает только о том, как отрастить свой живот, а не как нарастить армию, чтобы остановить российские танки от возвращения на улицы Будапешта.

При этом, Зеленский совершает выпады в сторону Орбана не первый раз – в частности, он уже это делал, когда комментировал сомнения венгерского лидера в целесообразности включения Украины в ЕС. Орбан же, в свою очередь, критиковал всех тех, кто игнорирует коррупционные преступления на Украине и тиражирует заявления о "впечатляющих реформах" Киева по борьбе с коррупцией.