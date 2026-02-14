Зеленский попал в смешную ситуацию на выступлении в Мюнхене

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский оговорился, назвав проблемой программу PURL. В ее рамках страны-участницы закупают вооружение для Украины из запасов США.

Зеленский сказал на английском языке: "PURL - это проблема... программа". Трансляция конференции по безопасности в Германии велась на YouTube-канале мероприятия.

Ранее Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. Так, в сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, политик перепутал слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее ПВО.