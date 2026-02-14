Фон дер Ляйен выступила с обращением на случай вооруженного конфликта

Европейскому союзу необходимо обеспечить практическое применение статьи 42.7 Договора о Европейском союзе, регулирующей вопросы взаимной обороны и предусматривающей обязанность государств-членов предоставить защиту друг другу в случае вооруженного нападения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Взаимная оборона не является необязательной задачей для Европейского союза. Это коллективное обязательство в рамках нашего собственного договора — поддерживать друг друга в случае агрессии. Проще говоря, один за всех и все за одного. В этом смысл Европы», — цитирует «Газета.ру» главу ЕК.

Ранее идею о самостоятельной обороне Европы без участия США озвучил президент Финляндии Александр Стубб, заявив в Давосе, что европейские страны «однозначно» могут защитить себя. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявлял, что Европа сейчас не знает, как защитить себя. Из-за этого европейские лидеры якобы ждут, что США «перегорят», говоря о Гренландии.