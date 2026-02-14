Рубио не упомянул о России во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио ни разу не упомянул о России в своем двадцатиминутном выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, кроме ответа на вопрос по ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Большую часть времени в своей речи дипломат уделил вопросам трансатлантических отношений и, в частности, общности и сотрудничеству США и европейских стран.

Между тем, отвечая на вопрос по украинской тематике, американский дипломат заявил, что нельзя говорить о незаинтересованности России в мирном урегулировании. Так, Рубио напомнил, что российские власти заявляли о готовности к мирному процессу. США же продолжат «прощупывать» условия, которые удовлетворили бы и Москву, и Киев для скорейшего завершения конфликта.

Говоря об украинском вопросе, Рубио также упомянул неэффективную работу ООН в этом вопросе. По его словам, всемирная организация обладает огромным потенциалом, но так и не сыграла никакой роли в разрешении, в частности, конфликта на Украине и в Секторе Газа.