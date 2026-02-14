Глава ЕК проигнорировала вопрос об отсутствии госсекретаря США на встрече по Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не стала отрицать сообщения, что глава Государственного департамента США Марко Рубио отсутствовал на встрече евролидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

На панельной дискуссии конференции модератор попросил главу ЕК прокомментировать соответствующую информацию о Рубио. Фон дер Ляйен проигнорировала вопрос, заявив лишь, что считает очень важным, чтобы Евросоюз, США и Украина «были на одной волне».

До этого газета Financial Times сообщала, что Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященную конфликту на Украине из-за плотного графика. Отмечалось, что европейские лидеры увидели в этом ослабление интереса Штатов к вовлечению их в урегулирование конфликта.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.