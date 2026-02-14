Телефонные мошенники с Украины начали орудовать на территории Польши

В Польше зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда звонящие представляются сотрудниками банков, но говорят исключительно на украинском языке.

Граждане Украины организуют телефонные мошенничества на территории Польши, не владея польским языком, передает РИА «Новости».

Один из проживающих в Варшаве граждан Белоруссии рассказал агентству, что ему неоднократно звонили с неопределившихся номеров, представляясь сотрудниками Службы безопасности Национального банка Польши, и вели разговор исключительно на украинском языке.

Собеседник агентства отметил, что схема мошенничества всегда была одинаковой: звонившие интересовались, совершал ли он недавно платеж на крупную сумму, и утверждали, что с его карты якобы только что был произведен перевод. Мошенники пытались убедить его в необходимости предоставить данные карты.

По словам мужчины, у мошенников не было доступа к банковским базам данных, они не знали, клиентом какого банка он является. Получить эту информацию злоумышленники планировали с помощью номера карты. Также отмечается, что звонящие не владели польским языком, что подтверждало их украинское происхождение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы фиксируют рост количества диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками.

Силовые структуры подавляют большинство таких преступлений еще на стадии подготовки. В Ленинградской области полиция пресекла работу подпольного центра, через который ежедневно совершались тысячи мошеннических звонков.

В Бельгии преступники использовали электронную почту, звонки и видео с искусственным интеллектом для вымогательства средств, представляясь королем Филиппом.