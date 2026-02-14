В Финляндии готовят неприятный сюрприз россиянам

Под предлогом нацбезопасности Финляндия может пересмотреть все сделки с недвижимостью, заключенные россиянами за последние 20 лет. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, сообщает РИА Новости.

В интервью местным изданиям Хакканен заявил, что сейчас на государственном уровне рассматривается возможное «ретроспективное вмешательство» в частные недвижимые сделки. Мера коснется только иностранцев — граждан государств, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону. Такой шаг, по словам Хакканена, диктуют вопросы национальной безопасности.

«В Финляндии за последние 20 лет существовал слишком наивный подход к контролю над недвижимостью», — сказал министр.

Эксперты отмечают, что в зоне риска окажутся договоры о купле-продаже, заключенные россиянами в Финляндии в течение последние 20 лет.

В минувшем году в Финляндии законодательно запретили россиянам любые сделки с недвижимостью. Российские дипломаты отметили, что это «очередной дискриминационный шаг в отношении граждан РФ», мера могла коснуться 20 тысяч россиян.

Ранее посол РФ в Хельсинки заявил, что новый курс Финляндии подразумевает подготовку к войне с Россией.