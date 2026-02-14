В руководстве Украины произошел раскол между сторонниками сдачи Донбасса и противниками этого шага, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты заметили, что часть высокопоставленных чиновников не желает проявлять несгибаемость, выступает за разумные уступки, в частности, за вывод подразделений из населенных пунктов Донбасса, пока остающихся под контролем ВСУ.

Вместе с тем, уточнили источники, Владимир Зеленский пока категорически отвергает какие-либо уступки.

«И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева по самому спорному вопросу [выводу войск], решение которого и тормозит договоренности о завершении конфликта», — пояснили авторы статьи.

Эксперты предположили, что украинский лидер изменит позицию, если уставший от длительных переговоров президент США Дональд Трамп окажет на Зеленского серьезное давление.