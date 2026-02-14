Вопросы, которые остаются нерешенными в рамках переговоров по урегулированию кризиса на Украине — это «самые сложные проблемы», работа над их урегулированием идет, рассказал госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РБК.

По данным портала, дипломат сделал ряд заявлений по текущей международной повестке на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Плохая новость состоит в том, что [перечень спорных вопросов] был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним все еще необходима работа», — признал Рубио.

Рубио предъявил серьезные претензии ООН

Госсекретарь заметил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сыграть свою роль в урегулировании украинского конфликта.

«Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился, вот это действительно хорошая новость», — уточнил Рубио.

Ранее госсекретарь США сообщил, что наиболее сложными остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине.

Дипломат отметил, что масштаб достигнутого на переговорах прогресса будет оставаться неизвестным до явного прорыва.