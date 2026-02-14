ЕС и Британия должны нести «главную ответственность» за свою безопасность. Это новая норма, она прописана в стратегии США. Такое заявление сделал британский премьер Кир Стармер, сообщает РИА Новости.

В субботу Стармер выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Он изложил свое видение новой политики ЕС и Британии. По его мнению, они должны «тратить на безопасность больше и лучше координироваться» с США.

Британский премьер отметил, что Штаты остаются «незаменимым союзником» ЕС и Британии, но признал, что «ситуация меняется.

«Стратегия национальной безопасности США гласит, что Европа должна взять на себя главную ответственность за собственную оборону, и это теперь новая норма», — сказал Стармер.

По его словам, безопасность США, Британии и ЕС тесно связаны.

В субботу российское издание написало, что в Мюнхене Стармер делает воинственные заявления, хотя его карьера близка к скандальному концу из-за «зловонных брызг от извращенческого досье педофила Эпштейна».