После взрывов произошла аварийная остановка ТЭЦ на Украине

В ночь на субботу на юге Украины произошла аварийная остановка Николаевской ТЭЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на властей региона.

Стало известно, что в результате аварийной остановки ТЭЦ после взрывов часть населенных пунктов, в том числе и город Николаев, остались без электроснабжения.

В сообщении уточняется, что "Николаевводоканал" и "Николаевоблтеплоэнерго" частично перешли на генераторы. При этом, утром в субботу потребителям восстановили электроснабжение, но аварийные работы будут продолжаться в течение дня.