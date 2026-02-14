После взрывов произошла аварийная остановка ТЭЦ на Украине
В ночь на субботу на юге Украины произошла аварийная остановка Николаевской ТЭЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на властей региона.
Стало известно, что в результате аварийной остановки ТЭЦ после взрывов часть населенных пунктов, в том числе и город Николаев, остались без электроснабжения.
В сообщении уточняется, что "Николаевводоканал" и "Николаевоблтеплоэнерго" частично перешли на генераторы. При этом, утром в субботу потребителям восстановили электроснабжение, но аварийные работы будут продолжаться в течение дня.