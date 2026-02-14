В США заявили о проверке России на серьезность намерений завершить украинский конфликт

США проверяют, насколько серьезны намерения России завершить конфликт с Украиной. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, пишет Reuters.

По его словам, Вашингтон не знает, серьезно ли Россия настроена на прекращение противостояния.

«Они говорят, что да. Мы продолжим это проверять», — сказал Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также подчеркнул, что Белый дом хочет найти условия урегулирования конфликта, которые устроят и Россию, и Украину.

Ранее стало известно, что с 17 по 18 февраля в Женеве состоится очередной раунд переговоров между странами. Они пройдут в трехстороннем формате при участии США. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, сменив на этой позиции начальника Главного управления Генштаба российских Вооруженных сил адмирала Игоря Костюкова. Перестановку объяснили изменением характера обсуждаемых тем.