Глава МИД КНР высказался об участии страны в украинском конфликте
Китай не занимает чью-либо сторону в украинском конфликте и стремится продвигать мирные переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает РИА Новости.
Ван И выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной [в конфликт на Украине], мы не принимаем окончательного решения», — сказал дипломат.
По его словам, КНР занимается только продвижением мирных переговоров.
Накануне стало известно, что Пекин намерен отправить Украине «дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи».