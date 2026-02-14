Глава МИД КНР высказался об участии страны в украинском конфликте

Китай не занимает чью-либо сторону в украинском конфликте и стремится продвигать мирные переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

Ван И выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной [в конфликт на Украине], мы не принимаем окончательного решения», — сказал дипломат.

По его словам, КНР занимается только продвижением мирных переговоров.

Накануне стало известно, что Пекин намерен отправить Украине «дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи».