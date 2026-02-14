Зеленский раскрыл, как именно Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп желает заключить мирное соглашение по Украине «одним большим пакетом», который был бы похож на его One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»), рассказал на брифинге Владимир Зеленский. Об этом пишет The Guardian.

Накануне глава США призвал Киев начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией. Он отметил, что Москва хочет сделки, и Зеленскому нужно приложить усилия, иначе он упустит «отличную возможность».

Украинский лидер уточнил, что республиканец хотел бы заключить мирное соглашение «сразу же», поскольку ему «нравится, когда все делается одним большим пакетом».

Зеленский: у Путина осталось не так много времени

Зеленский уточнил, что США подают Киеву сигналы о том, что именно украинская сторона должна идти на компромиссы. Он добавил, что готов был бы провести в стране выборы «как можно быстрее».

Вместе с тем, заметил политик, непременным условием для проведения выборов являются перемирие продолжительностью в два-три месяца или полноценное завершение конфликта.

Ранее сообщалось, что 29 июня 2025 года Сенат США большинством голосов одобрил законопроект о расходах и налогах, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). Палата представителей приняла его в мае.