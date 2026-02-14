Финляндия решила пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Финляндия собирается пересмотреть сделки с недвижимостью, заключённые гражданами России и других стран, которые не входят в Евросоюз и Европейскую экономическую зону. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хакканен агентству новостей STT.

© Global look

Власти проведут ревизию всех сделок по всем видам недвижимости за последние 20 лет. В Хельсинки уверены, что после этого будет обеспечена национальной безопасность. Министр пояснил, что это необходимо в связи со слишком наивным подходом к контролю над недвижимостью в прошлом.

В конце января стало известно, что власти Эстонии запретят гражданам Беларуси и России без постоянного ВНЖ покупать недвижимость в стране. Запрет инициировал глава МВД Эстонии Игорь Таро.