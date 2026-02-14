Рубио назвал идею мира без границ глупой

Западу пришлось заплатить высокую цену за глупую идею мира без границ. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио участникам конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что эта идея игнорировала как человеческую природу, так и уроки истории человечества в более чем в 5 тыс. лет, и это заблуждение дорого обошлось западным странам.

Рубио подчеркнул, что Западу не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в преобразовании.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты и их союзники передавали суверенитет международным институтам, вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.

Рубио также заявил, что ООН все еще обладает большим потенциалом для того, чтобы быть инструментом, но сложно игнорировать тот факт, что сегодня по самым насущным вопросам у организации нет ответов, и она по сути не играет никакой роли.