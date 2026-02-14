Рубио заявил, что США и Китай могут объединиться

Вашингтон и Пекин могут найти точки соприкосновения в областях, где их интересы совпадают. Это позволит обеим странам объединиться и позитивно повлиять на ситуацию в мире. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

Рубио выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что США и Китай — две большие страны с «огромными глобальными интересами», которые часто не совпадают. Но есть и точки, где интересы государств сходятся.

«Я думаю, что в тех областях, где наши интересы совпадают, мы можем работать вместе, чтобы оказать позитивное влияние на мир, и мы ищем возможности делать это вместе с ними», — заявил Рубио.

Накануне в Мюнхене началась 62-я конференция по безопасности. Аналитики отмечают, что конференция проходит в момент, когда отношения США и ЕС расколоты, а европейцы пребывают в глубоком кризисе.