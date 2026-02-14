Президент Финляндии и глава ВТО «поссорились» из-за размера страны

Президент Финляндии Александр Стубб и глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконьо-Ивевала в ходе Мюнхенской конференции вступили в словесную перепалку по поводу размера страны. Об этом сообщает финское издание «Ilta-Sanomat».

© nsn.fm

Отмечается, что инцидент произошел после того, как директор ВТО назвала Финляндию «небольшой страной», не являющейся глобальной силой.

«Да, я такой, со всеми своими 190 см», - отметил в свою очередь Стубб.

По данным источника, финскому президенту могли не понравиться слова главы ВТО о том, что Финляндия относится к «малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой». При этом в материале указано, что в дипломатии термин «средняя держава» не унизителен. Отмечается, что так называют государства, которые, не являясь сверхдержавами, обладают весомым влиянием на международной арене.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что за четыре года товарооборот между РФ и Финляндией сократился в 12 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».