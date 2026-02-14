Массовая миграция на Западе имеет беспрецедентный масштаб и угрожает будущему стран региона.

© Газета.Ru

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает нашему обществу, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа», — подчеркнул американский политик.

5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что программа депортации нелегальных мигрантов из страны сфокусирована лишь на совершивших тяжкие преступления. По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на «по-настоящему плохих преступниках».

Что касается стран Европы, то сенатор Александр Пушков ранее заявил, что Евросоюз остается «заповедником глобализации» и сейчас занимается «национальным самоуничтожением». По словам сенатора, после «повального увлечения» и «ослепления идеями и благами глобализации», большинство стран мира «вступили в эпоху национализмов».

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.