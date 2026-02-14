Губернатор Калифорнии дал хамский совет Дании

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию посоветовал Дании "спать с одним открытым глазом".

Отвечая на вопрос журналистов датского телеканала TV2 о том, стоит ли считать пройденными угрозы Белого дома захватить Гренландию, губернатор ответил отрицательно. При этом Ньюсом добавил: "Спите с одним открытым глазом".

Гренландия входит в состав Датского королевства. Но Трамп не раз заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегают Вашингтон от этого шага, отмечая, что ожидают уважения территориальной целостности.