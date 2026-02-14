Зеленский дерзко ответил на призыв Трампа
Владимир Зеленский, как пишет украинское издание "Страна", резко ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа быстрее заключить сделку.
Зеленский указал на то, что «есть некоторые сигналы» от со стороны Вашингтона и президента Трампа, которые говорят:
«Смотрите, сейчас время компромиссов - вы можете сделать шаги вперед».
«Мы пошли на множество компромиссов», — сказал политик.
Зеленский: у Путина осталось не так много времени
Глава Белого дома заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Москвой по украинскому урегулированию. Трамп отметил, что в противном случае Киев "упустит отличную возможность".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство ЕС и Украина пытаются "сбить с панталыку" американских переговорщиков, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.