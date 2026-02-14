Россия, после возможного раскола Запада, станет для других стран мира более привлекательным партнером, рассказал в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Накануне газета New York Times заявила, что доверие Европы к приверженности США общим ценностям уже подорвано, а после форума в Давосе европейские лидеры не надеются на восстановление прежних трансатлантических отношений.

Эксперт заметил, что разрушение западного господства приведет к множеству хаотичных событий на международной арене.

Вместе с тем, лидеры стран начнут обращать внимание на «острова спокойствия» — уцелевшие международные организации, в частности, на БРИКС.

По мнению подполковника, Европа и США до сих пор не знают, как выстраивать нормальные взаимоотношения с государствами. Хоть они и все дружно кричат о своих успехах в сотрудничестве.

«Ничего конкретного из этого не выйдет и это сделает Россию, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными», — разъяснил Дэвис.

По его оценке, только Россия и ее ключевые партнеры умеют работать с другими государствами, выстраивать верную стратегию развития.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что страны Европы фактически «самоустранились» от процесса по урегулированию конфликта на Украине.