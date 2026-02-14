Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что против него возбудили уголовное дело. Парламентарий опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По словам законодателя, глава государства Владимир Зеленский хочет посадить его за решетку.

«Оказывается, уголовное дело против меня расследуется уже месяц, но я до сих пор не получил никаких уведомлений», — написал Гончаренко.

Как уточнил депутат, его делом занимается Государственное бюро расследований Украины.

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский «может хоть каждый день заводить сфабрикованные дела» против него. Гончаренко пообещал, что продолжит стоять на своем, несмотря на расследования.

1 февраля Гончаренко заявил, что перебои с электроснабжением на Украине и иные события свидетельствуют о том, что Зеленский и его окружение довели страну до очень шаткой позиции в конфликте с Россией.

Позднее законодатель опроверг информацию газеты The Financial Times о том, что украинский лидер 24 февраля планирует объявить о выборах главы государства и референдуме, которые будут назначены на 15 мая. Он допустил, что Зеленский хочет провести голосование до завершения конфликта из-за возможности переизбраться еще на пять лет. Однако граждане страны «ненавидят» нынешнего главу Украины и не станут за него голосовать, уверен Гончаренко.

внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.